На 84-ом году жизни скончался народный артист России Михаил Кокшенов

15:50 | 5.06.2020

Ушел из жизни известный советский и российский актер, народный артист России Михаил Кокшенов. О кончине актера сообщила в своем Facebook поэт-песенник Любовь Воропаева. Актеру было 83 года. Отмечается, что Михаил Кокшенов долго страдал от онкологического заболевания и лежал в Подмосковье в реабилитационном центре.



Кокшенов известен по ролям в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», снимался в «Ералаше» и многих сериалах, сообщает iz.ru.

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