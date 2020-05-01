Россия и мир
16:12 | 28.05.2020
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве
Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Илью Азара, а также координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Максима Кондратьева задержали 26 мая за одиночные пикеты на Петровке, 38 в поддержку Воронцова.
Как напоминает «Новая газета», создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится под арестом и проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Его обвиняют в вымогательстве и незаконном обороте порнографических материалов.
© «Вечерние ведомости»
Ваше имя:
Текст комментария:
Код защиты:
обновить, если не виден код