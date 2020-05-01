Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве

16:12 | 28.05.2020

Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста «Новой газеты» Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщили в пресс-службе суда.



Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



Илью Азара, а также координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и активиста Максима Кондратьева задержали 26 мая за одиночные пикеты на Петровке, 38 в поддержку Воронцова.



Как напоминает «Новая газета», создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится под арестом и проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Его обвиняют в вымогательстве и незаконном обороте порнографических материалов.

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