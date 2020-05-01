В АТОР назвали примерные сроки открытия российских границ для туризма

16:31 | 27.05.2020

Открытия границ России для туризма не стоит ожидать раньше сентября. Об этом 27 мая заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время совместного с телеведущей Светланой Зейналовой, прямого эфира в Instagram. Ломидзе заявила, что пока россияне смогут отдыхать только в России.



«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе. По ее словам, ясности нет ни по транспортному сообщению, ни по срокам открытия границ.



Как напоминает «Интерфакс», ранее премьер-министр РФ Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.

© «Вечерние ведомости»