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15:12 | 24.05.2020

Фото: РИА Новости

Посольство РФ потребовало от Bloomberg извинений за статью о рейтинге Путина

Посольство РФ в США призвало информационное агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге президента России Владимира Путина.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», - говорится в заявлении российского посольства в Facebook.

Ранее Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовал график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. В статье отметили, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом».

ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы Путина составляет 61-63%, а уровень доверия 67-68%. Электоральный рейтинг президента ВЦИОМ и вовсе давал в последний раз в 2018 году. Поэтому данные, которые использовал Bloomberg, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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