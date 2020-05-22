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11:05 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

Спикер парламента Чечни заявил, что Кадыров здоров

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров здоров. Об этом политик рассказал в своем Instagram.

«Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, – неправда», – сказал Даудов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у главы Чечни заподозрили заражение коронавирусом, и он находится под медицинским наблюдением в Москве.

Даудов отметил, что есть группа людей, численностью примерно 10 человек, которая занимается «сочинительством» и «выдает желаемое за действительное».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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