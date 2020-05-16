13:37 | 17.05.2020

Фото: yandex.ru

В Дагестане более 40 врачей погибли от коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом заявил глава республиканского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью блогеру Руслану Курбанову.



Во время онлайн-интервью в Instagram на вопрос, почему имена погибших не опубликованы на официальном сайте министерства, чиновник заявил, что «не отделяет своих коллег от остальных жителей Республики, ставших жертвой коронавируса», – передает издание РИА.Новости.



По словам Гаджиибрагимова, в регионе выявлено 13 697 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. Согласно данным республиканского оперштаба, по состоянию на 16 мая в Дагестане официально зарегистрированы 3 280 случаев заражения Covid-19.



Министр добавил, что семьям погибших будет выплачена материальная компенсация в размере 2,7 миллиона рублей. Зараженные медики получат единовременную выплату в размере от 688 тысяч рублей до двух миллионов рублей.



Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 2631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»