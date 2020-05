В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

12:21 | 7.05.2020

Американское издание We are the Mighty в статье о физике Эдварде Теллере продемонстрировало на примере Москвы возможные последствия применения 100-мегатонной термоядерной бомбы. Взрыв над Москвой бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.



Журналисты отметили, что подобное оружие в XX веке пытался создать отец американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. От разработки отказались из-за возможного уничтожения миллионов невинных граждан. «Смертельное количество ядерных осадков немедленно привело бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравило бы землю», — пишет издание.

