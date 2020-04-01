Работники Чаяндинского месторождения устроили митинг из-за ситуации с коронавирусом

16:27 | 28.04.2020

В соцсетях появилось видео, на котором несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили митинг и жалуются на плохие условия в поселке, передает «Интерфакс».



Некоторые митингующие утверждают, что среди вахтовиков был выявлен очаг COVID-19, однако им до сих пор не выдали никаких индивидуальных средств защиты. «Где карантин! Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!», - слышны крики участников митинга.



Также одной из претензий стало плохое качество питания. Собравшиеся утверждают, что их «кормят комбикормом» и «держат как свиней».

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