В Кремле прокомментировали прошедшие накануне виртуальные митинги

16:41 | 21.04.2020

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».



«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве... Мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают, и о причинах таких сложностей», — заявил Песков.



Так он ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на «виртуальные митинги» в «Яндекс.Навигаторе», где люди требовали ввести режим чрезвычайной ситуации и жаловались на режим самоизоляции.

© «Вечерние ведомости»