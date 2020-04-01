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14:20 | 21.04.2020

Администрация Facebook начала удалять публикации о протестах против самоизоляции в США

Администрация социальной сети Facebook будет удалять страницы, посвященные протестам против ограничительных мер во время распространения коронавируса. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление компании. Представители компании уже стерли посты об организации манифестаций в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске после консультации с руководством этих штатов. Соцсеть позволит размещать на страницах лишь те мероприятия, которые содержат призывы к соблюдению социальной дистанции, отмечается в заявлении.

При этом FT пишет, что социальная сеть может столкнуться с обвинениями в цензуре, потому что многие американцы поддерживают протестующих и их акции.

© «Вечерние ведомости»

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