Во Владикавказе проходит митинг против режима самоизоляции

16:54 | 20.04.2020

Во Владикавказе начался народный сход против режима самоизоляции. «Юг. МБХ медиа» пишет, что на него собрались около 500 человек. Акция, по данным издания, связана с потерей работы и недостатком информации о зараженных.



Сначала граждане хотели провести народный сход на площади Свободы в центре города, но сотрудники Росгвардии их оттеснили. Бойцы ведомства просили людей разойтись и запрещали собравшимся снимать происходящее на видео.



«Юг. МБХ медиа» отмечает, что к митингующим вышел глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров. Вместе с ним вышли некоторые министры правительства Северной Осетии.

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