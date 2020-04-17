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18:19 | 18.04.2020

Фото: rtvi.com

Заболевших COVID-19 в мире может быть значительно больше

Исследователи из США обнаружили, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 может в десятки раз превышать официальную статистическую информацию. Исследование было опубликовано на medRxiv.

Эксперимент был проведён в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии (США), где было зафиксировано распространение коронавируса. Во время исследования было протестировано 3330 добровольцев из местных жителей, которые были отобраны через Facebook «с учетом почтового индекса, пола и расы / этнической принадлежности», на наличие антител к коронавирусу. Исследователи попытались оценить, сколько людей могло заразиться инфекцией ранее.

Авторы эксперимента считают, что у 2,49 % - 4,16 % населения округа могут быть антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19), что свидетельствует о том, что все эти люди могли переболеть коронавирусом. Таким образом, количество заражённых коронавирусом только в Санта-Кларе может быть от 48 до 81 тысяч человек. Исследователи указывают, что это превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз.

«Эти оценки распространенности представляют диапазон от 48 000 до 81 000 человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что в 50-85 раз превышает число подтвержденных случаев. Выводы. Распространенность антител SARS-CoV-2 среди населения в округе Санта-Клара свидетельствует о том, что инфекция распространена гораздо шире, чем указано в количестве подтвержденных случаев», – пишут исследователи.

Как заявляет один из авторов исследования, профессор медицины Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья (Jay Bhattacharya), оно может дать более реальную картину смертности от коронавирусной инфекции.

Заболевших COVID-19 в мире может быть значительно больше

«Если зараженных коронавирусом действительно гораздо больше, чем указано в официальной статистике, то уровень смертности от него может быть пропорционально меньше», – пояснил он.

© «Вечерние ведомости»

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