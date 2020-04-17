Россия и мир
18:19 | 18.04.2020
Фото: rtvi.com
Заболевших COVID-19 в мире может быть значительно больше
Эксперимент был проведён в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии (США), где было зафиксировано распространение коронавируса. Во время исследования было протестировано 3330 добровольцев из местных жителей, которые были отобраны через Facebook «с учетом почтового индекса, пола и расы / этнической принадлежности», на наличие антител к коронавирусу. Исследователи попытались оценить, сколько людей могло заразиться инфекцией ранее.
Авторы эксперимента считают, что у 2,49 % - 4,16 % населения округа могут быть антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19), что свидетельствует о том, что все эти люди могли переболеть коронавирусом. Таким образом, количество заражённых коронавирусом только в Санта-Кларе может быть от 48 до 81 тысяч человек. Исследователи указывают, что это превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз.
«Эти оценки распространенности представляют диапазон от 48 000 до 81 000 человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что в 50-85 раз превышает число подтвержденных случаев. Выводы. Распространенность антител SARS-CoV-2 среди населения в округе Санта-Клара свидетельствует о том, что инфекция распространена гораздо шире, чем указано в количестве подтвержденных случаев», – пишут исследователи.
Как заявляет один из авторов исследования, профессор медицины Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья (Jay Bhattacharya), оно может дать более реальную картину смертности от коронавирусной инфекции.
«Если зараженных коронавирусом действительно гораздо больше, чем указано в официальной статистике, то уровень смертности от него может быть пропорционально меньше», – пояснил он.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:36 | 18.04.2020
В Екатеринбурге из-за двух выявленных случаев коронавируса закрыли на карантин отделение ЦГКБ № 1
16:26 | 18.04.2020
В Екатеринбург прибудет рейс из Бангкока
15:26 | 18.04.2020
В женской колонии Краснотурьинска сошьют более 140 тысяч масок
14:19 | 18.04.2020
На Среднем Урале с марта разыскивают пропавшего без вести мужчину
13:21 | 18.04.2020
Среди заболевших COVID-19 в Екатеринбурге пятеро детей
12:48 | 18.04.2020
В России зарегистрировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом
11:24 | 18.04.2020
Лётчик и Герой России Дамир Юсупов попросил свердловчан остаться дома
10:28 | 18.04.2020
В Екатеринбурге на Уралмаше ночью сгорел автомобиль
10:14 | 18.04.2020
Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международным днём памятников и исторических мест
09:58 | 18.04.2020
Уральский музей собирает продукты для пенсионеров
02:08 | 18.04.2020
Ещё 21 человек с коронавирусом скончался в Москве
21:48 | 17.04.2020
Екатеринбуржцы примут участие в акции «Бессмертный полк» на балконах
20:16 | 17.04.2020
Глава свердловского Министерства образования ответил на вопросы о судьбе школьников и студентов в условиях коронавируса
19:23 | 17.04.2020
Замглавы Екатеринбурга дала поручение подчиненным мониторить пасхальную службу в храмах
18:47 | 17.04.2020
В Екатеринбурге из-под домашнего ареста отпустили программиста, подозреваемого в покупке экстези
18:26 | 17.04.2020
Уралвагонзавод приобрёл для Нижнего Тагила оборудование для проведения тестов на коронавирус
17:56 | 17.04.2020
В Перми начался ремонт подъезда в доме по улице Чернышевского, 3
17:47 | 17.04.2020
В медучреждения Прикамья, где лечат COVID-19, поступит более 1 млн масок
17:36 | 17.04.2020
Двум пермякам присвоены президентские награды
17:32 | 17.04.2020
В Прикамье ужесточат санитарный контроль над бизнесом, возобновившим свою деятельность
17:21 | 17.04.2020
Более трех тысяч жителей Свердловской области из-за паводков оказались «отрезаны» от мира
17:12 | 17.04.2020
Пасхальные богослужения в Пермском крае можно будет посетить онлайн
16:37 | 17.04.2020
Власти Свердловской области окажут дополнительную поддержку семьям и бизнесу на фоне коронавируса
16:35 | 17.04.2020
РМК занялась защитой челябинских медиков от коронавируса
16:35 | 17.04.2020
Михеевский ГОК продлит свою работу за счет соседних ресурсов