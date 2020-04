Установлена температура при которой гибнет COVID-19

10:29 | 17.04.2020

Французские ученые из Университета Прованса выяснили, что коронавирус COVID-19 полностью погибает при тепловом воздействии в 92 ° C в течение 15 минут. Выводы специалистов опубликованы на ресурсе bioRxiv. Об этом сообщает РИА Новости.



Инфицированные коронавирусом клетки помещались в две пробирки, одна из которых была с чистой средой, другая - с белками животного происхождения, в ней имитировались реальные, а не стерильные условия. Отмечается, что в ходе эксперимента исследователи использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Пробирки с материалом нагревали до 60 ° C в течение часа. Такая процедура является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились и все еще были способны размножаться.



Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для дезактивации образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить. Полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 ° C в течение 15 минут.



Авторы эксперимента отметили, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации коронавируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, непосредственно сталкивающегося с образцами COVID-19.

