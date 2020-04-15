Глава Минэкономразвития лично убедился в сложности получения льготных кредитов

14:07 | 16.04.2020

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как российские банки выдают «нулевые кредиты» малому и микробизнесу. Он позвонил в два крупнейших российских банка.



«В одном мне пояснили, что постановление правительства о льготных кредитах еще не подписано, а в другом – кредит пообещали дать, но только в мае. Обратил на это внимание руководства банков», — сообщил министр в своем инстаграме.



Как напоминает MK.ru, накануне Путин пообещал предпринимателям кредиты под ноль процентов на 6 месяцев на выплату зарплат своим работникам.

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