Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от COVID-2019

12:24 | 15.04.2020

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, заявил, что вылечился от COVID-19. По его словам, анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные, передает russian.rt.com.



«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал Проценко на своей странице в Facebook.



О том, что главврач заразился коронавирусом, стало известно 30 марта. Пятого апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь протекает не в тяжелой форме.

© «Вечерние ведомости»