Коронавирусная инфекция подтверждена у 52 пациентов клинической больницы в Уфе

12:41 | 13.04.2020

Коронавирусная инфекция подтверждена у 52 пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом сообщила в понедельник главврач клиники Эльза Сыртланова в своем аккаунте в Facebook. По ее словам, шестеро зараженных находятся в реанимации.



На сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.



Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что больница имени Куватова коронавируса. Инфекцию подозревают у 170 пациентов и медиков.

© «Вечерние ведомости»