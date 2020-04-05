В инфекционную больницу № 40 в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента

11:42 | 6.04.2020

В московскую инфекционную больницу № 40 в Коммунарке за сутки поступило 62 новых пациента, всего в настоящее время там находятся 405 человек. Об этом со слов главврача учреждения Дениса Проценко сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».



«Состоит на лечении 405 пациентов, из них:

- с диагнозом пневмония 357,

- CОVID подтвержденных 217,

В ОРИТ* 31 (на ИВЛ 9).

За сутки поступило 62», – цитирует «Раньше всех. Ну почти» сообщение Проценко со страницы главврача в Facebook.



*Отделение реанимации и интенсивной терапии

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