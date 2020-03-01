У певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус

11:55 | 27.03.2020

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу. Отмечается, что артист поступил в больницу с признаками внебольничной пневмонии.



«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», — написал врач в Facebook.



По словам Проценко, на сегодняшний день состояние Лещенко стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и его планируют продолжать лечить в госпитальном отделении.

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