Россия и мир
11:55 | 27.03.2020
У певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус
«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», — написал врач в Facebook.
По словам Проценко, на сегодняшний день состояние Лещенко стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и его планируют продолжать лечить в госпитальном отделении.
© «Вечерние ведомости»
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