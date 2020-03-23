Посол России в США обвинил главу Human Rights Watch в искажении ситуации с коронавирусом в РФ

11:16 | 24.03.2020

Посол России в США Антонов призвал главу правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.



Ранее Рот написал в Twitter, что власти РФ ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых якобы может не хватить простым гражданам. При этом он сослался на статью в издании The Moscow Times, передает РИА «Новости».

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