Киевский общественный транспорт полностью прекратит свою работу из-за карантина

18:06 | 21.03.2020

Фото: РИА Новости

С 22 марта общественный транспорт Киева полностью прекратит свою работу. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём Facebook.



«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», — написал политик в комментарии к своему посту.



Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что с понедельника в столице будет остановлено движение общественного транспорта. Исключение будет сделано только для врачей, учителей, полиции, работников экстренных служб и некоторых других категорий.



Ранее сообщалось, что число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией на Украине увеличилось до 39.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»