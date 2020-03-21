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18:06 | 21.03.2020

Фото: РИА Новости

Киевский общественный транспорт полностью прекратит свою работу из-за карантина

С 22 марта общественный транспорт Киева полностью прекратит свою работу. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своём Facebook.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», — написал политик в комментарии к своему посту.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что с понедельника в столице будет остановлено движение общественного транспорта. Исключение будет сделано только для врачей, учителей, полиции, работников экстренных служб и некоторых других категорий.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией на Украине увеличилось до 39.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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