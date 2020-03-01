В центре Москвы будут проходить ежедневные крестные ходы против коронавируса

15:45 | 19.03.2020

Фото: Петр Еремеев в Instagram

Священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы намерены каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом с молебным пением, молясь за избавление от коронавируса. Об этом сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев) в своём Instagram.



«Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся», – написал Еремеев.



Первый крестный ход прошел вечером 18 марта.



Игумен также напомнил об отмене экскурсий в монастырь и пообещал обеспечить для верующих виртуальные экскурсии по обители в социальных сетях с прямыми включениями. В ходе них сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы интернет-пользователей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»