Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о намерении уехать из России

12:07 | 18.03.2020

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил о том, что вместе с семьей готовит переезд в другую страну. Об этом он рассказал во время общения с подписчиками в Instagram своей жены Аланы, передает rg.ru. «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — отметил он.



Футболист также рассказал, что спокойно отреагировал на остановку чемпионата из-за коронавируса. Он отметил, что надеется поправить свое здоровье за это время.

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