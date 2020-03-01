Из-за коронавируса в Киеве закрыли все образовательные учреждения

15:37 | 11.03.2020

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в Facebook, что в целях предотвращения распространения коронавируса в украинской столице власти вводят с четверга и до конца марта ограничительные меры, передает MK.ru.



В частности, в городе будет ограничена работа всех образовательных учреждений - школ, вузов, детсадов, спортивных школ и школ по искусству. Также будут ограничены массовые мероприятия, в том числе концерты, конференции и показы кино. Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ, сообщает «Интерфакс».



В тоже время работу общественного транспорта киевские власти оставили в обычном режиме.

© «Вечерние ведомости»