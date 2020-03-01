Новый премьер Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

12:26 | 6.03.2020

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым, передает РИА «Новости».



5 марта в программе на телеканале «1+1» политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым. Позже в Facebook Шмыгаль дал разъяснения.



Как написал политик в соцсети, Киев «не забывает об украинцах, которые живут» на полуострове. «Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них», — заявил Шмыгаль. По его словам, «поделить воду, которая пойдёт людям, и воду, которая пойдёт на военные базы, невозможно».



Как напоминает iz.ru, украинские политики неоднократно заявляли, что Киев не будет просто так поставлять воду в Крым. Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

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