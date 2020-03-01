ФБР США запустило рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого

11:31 | 6.03.2020

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого, сообщает gazeta.ru. Запущенная реклама доступна на странице ведомства в Facebook.



В качестве иллюстрации использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под снимком сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» и рядом логотип и аббревиатура FBI, передает РИА «Новости».



Сотрудники ФБР уверяют, что поделиться данными можно в доверительной обстановке при полной конфиденциальности. Как напоминает iz.ru, еще в октябре прошлого года телеканал CNN сообщал, что ФБР занимается в Facebook вербовкой россиян, проживающих в США.

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