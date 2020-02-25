Президента России возмутили призывы убивать детей росгвардейцев

15:09 | 26.02.2020

Фото: МК.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что призывы убивать детей росгвардейцев могут расбалансировать ситуацию до такой степени, что «мало не покажется». Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.



По словам Путина, с такие заявлениями шутить нельзя: «Это что такое? Это говорится в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? » — интересуется президент.



Также Путин ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходят в качестве потерпевших по уголовным делам по итогом московский митингов в 2019 году, являются «ранимыми и трепетными». Путин заявил, что они «и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать».



Кроме того, президент уточнил, что просто так дубинкой никто «не молотит», а участники протестных акций должны действовать в рамках законодательства РФ.



Напомним, что 3 сентября 2019 года в Москве осудили блогера Владислава Синица за угрозы детям сотрудников правоохранительных органов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за твит, который он написал после массовых задержаний в ходе протестов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»