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15:09 | 26.02.2020

Фото: МК.RU

Президента России возмутили призывы убивать детей росгвардейцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что призывы убивать детей росгвардейцев могут расбалансировать ситуацию до такой степени, что «мало не покажется». Об этом президент рассказал в интервью ТАСС.

По словам Путина, с такие заявлениями шутить нельзя: «Это что такое? Это говорится в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? » — интересуется президент.

Также Путин ответил на вопрос журналиста о том, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходят в качестве потерпевших по уголовным делам по итогом московский митингов в 2019 году, являются «ранимыми и трепетными». Путин заявил, что они «и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать».

Кроме того, президент уточнил, что просто так дубинкой никто «не молотит», а участники протестных акций должны действовать в рамках законодательства РФ.

Напомним, что 3 сентября 2019 года в Москве осудили блогера Владислава Синица за угрозы детям сотрудников правоохранительных органов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за твит, который он написал после массовых задержаний в ходе протестов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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