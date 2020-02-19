Коронавирус диагностирован еще у двоих россиян с круизного лайнера Diamond Princess

13:01 | 20.02.2020

Коронавирус диагностирован еще у двоих российских пассажиров лайнера Diamond Princess. Об этом сообщило посольство России в Японии на своей странице в Facebook. «В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь», — говорится в сообщении.



Последние две недели судно Diamond Princess стояло на карантине, 19 февраля пассажиры начали сходить на берег. Из 3,7 тыс. человек на борту вирусом заразился 621, включая одного россиянина. Два пассажира погибли, это граждане Японии, сообщила телерадиокорпорация NHK, их госпитализировали около недели назад, передает РБК.

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