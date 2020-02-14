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19:54 | 15.02.2020

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Владимир Зеленский намерен провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести выборы в Крыму. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции, трансляция которой велась на странице его офиса в Facebook.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — заявил политик.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — добавил украинский лидер.

Напомним, что референдум по итогам которого полуостров Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения, прошёл в марте 2014 года.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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