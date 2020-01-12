В США умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев» и «Приключения Электроника»

13:38 | 13.01.2020

В США на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Константин Бромберг. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов. Бромберг умер в Детройте 10 января. По словам Идова, он жил там с 1990-х годов, но уже не занимался кино.



Константин Бромберг снял такие картины, как «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также несколько выпусков юмористического киножурнала «Ералаш», передает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»