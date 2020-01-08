В Сухуме протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии

16:15 | 9.01.2020

Протестующие штурмуют администрацию президента Абхазии. Об этом сообщает РИА «Новости». Штурм начался около 13:00 по московскому времени. Протестующие выбили дверь и несколько окон.



Сообщается, что в настоящее время у администрации находятся около 500 человек, в том числе силовики. Одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба.



Собравшиеся требуют признать незаконными прошедшие в республике выборы, победу в которых, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба, передает sputnik-abkhazia.ru.

© «Вечерние ведомости»