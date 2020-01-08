Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи

12:24 | 9.01.2020

Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его жена Меган Маркл — решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Об этом супружеская чета сообщила в своем официальном аккаунте Instagram.



Они хотят стать полностью независимыми от королевской семьи и отказаться от финансирования из госбюджета. Принц Гарри и Меган Маркл не будут представлять семью на официальных мероприятиях, жить намерены не только в Британии, но и Северной Америке. При этом они продолжат полностью поддерживать королеву, передает «Эхо Москвы».



Как пишет Би-би-си, супруги не сообщали о своем решении ни королеве, ни другим членам семьи и «разочаровали» Букингемский дворец.

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