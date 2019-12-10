В Конгрессе США пройдет голосование по импичменту Дональда Трампа

13:07 | 18.12.2019

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Финал голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа пройдёт в Палате представителей, сообщает Первый канал. Голосование состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам. В Палате представителей Дональда Трампа обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса — Белый Дом отказался предоставлять запрошенные документы и запретил своим сотрудникам давать показания.



Большинство в палате представителей занимают демократы, которые и стали инициаторами процедуры импичмента. Но потом вопрос будет решаться в Сенате, в котором преимущество имеют сторонники Трампа.



Перед голосованием за импичмент американцы вышли на митинги. Трамп лично обратился к лидеру демократов Нэнси Пелоси и не в Твиттере, а в официальном письме: «Вы обесценили важность очень гадкого слова «импичмент». Упорствуя с не имеющим юридической силы импичментом, вы нарушаете свои клятвы, вы предаете Конституцию и объявляете открытую войну американской демократии».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»