Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании

16:33 | 6.12.2019

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании. По словам основателя фонда Алексея Навального, это произошло у офиса организации. С чем связано задержание, пока не известно.



Официальной информации от правоохранительных органов также пока не поступало.

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