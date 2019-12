«Яндекс.Музыка» составил список самых популярных исполнителей в России в 2019 году

12:38 | 5.12.2019

Сервис «Яндекс.Музыка» составил список самых популярных музыкальных исполнителей в России в 2019 году. Рейтинг возглавили американская поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.



По данным сервиса, альбом Билли Айлиш «When we all fall asleep, where do we go?» прослушали свыше 8 млн пользователей. А трек певицы «Вad guy» вошел в топ-3 самых прослушиваемых песен, передает gazeta.ru. Тима Белорусских в свою очередь попал в первую десятку «Яндекса» с тремя песнями: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».



В 2019 году россияне также слушали начинающую российскую певицу Zivert. Ее меланхоличный трек «Life» стал самым популярным на Яндекс.Музыке.

