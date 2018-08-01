Власти США могут ввести пошлины на французские товары

17:08 | 3.12.2019

Вашингтон может ввести пошлины на французские товары на сумму порядка $2,4 млрд в связи с введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, передает РБК.



Отметим, что налог на цифровые услуги затронул крупнейшие цифровые компании, такие, как Amazon, Apple, Фейсбук и Google. В докладе торгового представителя США говорится, что эта мера дискриминирует американские компании.

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