На 77-м году жизни скончался актер Театра на Таганке Виктор Семенов

12:28 | 27.11.2019

Актёр Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семёнов скончался 25 ноября на 77-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook. Причина смерти актера не уточняется.



В Театре на Таганке Семенов участвовал в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет» и «Калека с Инишмана». Он также снялся в более чем 19 фильмах, включая такие картины, как «Золотой телёнок» и «Красавец-мужчина».

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