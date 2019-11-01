15:20 | 22.11.2019

Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией к Путину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву. Она пояснила, что согласно приведенным в решении суда положениям Конституции РФ, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства.



Как напоминает ТК «Дождь», накануне Алексей Навальный объявил, что сотрудники ФБК решили подать иск к Путину из-за уголовного дела об отмывании денег против фонда. Они потребовали признать незаконным бездействие президента, который, как гарант Конституции, не реагирует и не принимает мер по прекращению «грубых и систематических нарушений конституционных прав, происходящих по «делу ФБК».

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