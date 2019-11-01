Алексей Навальный подал в суд на Владимира Путина

15:45 | 21.11.2019

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный сообщил, что подал в суд на Владимира Путина. Об этом сотрудники ФБК рассказали на своем YouTube-канале.



Они требуют признать незаконным бездействие президента, который, как гарант Конституции, не реагирует и не принимает мер по прекращению «грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК», передает ТК «Дождь».



Подать иск планируется в Тверской районный суд столицы. Истцами по нему стали 14 работников ФБК, в числе которых Алексей Навальный, Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Александр Помазуев и Вячеслав Гимади.

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