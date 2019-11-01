Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram

14:56 | 20.11.2019

Forbes впервые составил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram. Больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн. Далее следует телеведущая Регина Тодоренко ($860 тыс.). Тройку лидеров замкнула Ольга Бузова ($860 тыс.). Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Это Алан Енилеев (4-е место рейтинга) и Хабиб Нурмагомедов (7-е).



Также в рейтинг попали певица Полина Гагарина и Елена Темникова, актриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, блогер Ида Галич и другие.

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