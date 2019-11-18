Россия и мир
15:56 | 19.11.2019
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро
На сайте ЕСПЧ были опубликованы полные тексты решений по жалобам Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева на приговор Мосгорсуда от 24 июля 2014 года по «болотному делу» и нарушения в ходе рассмотрения дела в суде, а также в ходе предварительного следствия. ЕСПЧ признал существенные нарушения в ходе следствия и судебного разбирательства по делу Удальцова и Развозжаева по «беспорядкам» 6 мая 2012 года, а также присудил компенсации в размере 9 000 евро Удальцову и 15 000 евро Развозжаеву.
Сергей Удальцов считает, что решение ЕСПЧ подтверждает его невиновность в организации «массовых беспорядков» в мае 2012 года. «Это позорное дело было сфабриковано властями, испугавшимися возмущения народа. Именно власти виновны в беспорядках и провокациях», - заявил Удальцов.
Теперь Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев намерены дождаться вступления данных решений ЕСПЧ в силу, после чего обратиться в Верховный суд РФ и добиваться пересмотра приговора по «болотному делу» и своего полного оправдания.
Напомним, Удальцов и Развозжаев были одними из инициаторов согласованной акции против фальсификаций на думских и президентских выборах, назначенной на 6 мая 2012 года. Активисты планировали шествие по столичным улицам и митинг в парке на Болотной площади и Болотной набережной. Но после марша протестующие обнаружили, что площадь перекрыта полицией. Лидеры митинга, включая Удальцова, провели краткую сидячую акцию протеста, тогда как другие митингующие попытались прорваться через оцепление вокруг площади. Это привело к столкновениям с полицейскими и массовым задержаниям. После этих событий СК возбудил дело о «массовых беспорядках». Кроме Удальцова и Развозжаева, по этому делу проходили более 30 человек.
© «Вечерние ведомости»
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