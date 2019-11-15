Россия и мир
13:17 | 16.11.2019
Фото: из архива Никиты Исаева/ural.kp.ru
На 42 году жизни скончался политик Никита Исаев
Как сообщает 5-tv.ru, по предварительной версии, у Исаева произошла остановка сердца.
О смерти Никиты Исаева в своем Facebook сообщила и его помощница, Алина Жестовская.
«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего», – написала она, добавив, что о дате и месте похорон будет сообщено позже.
Никита Исаев – политик, экономист, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики.
© «Вечерние ведомости»
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