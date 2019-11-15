13:17 | 16.11.2019

Фото: из архива Никиты Исаева/ural.kp.ru

Сегодня на 42 году жизни скончался политик Никита Исаев. Как передаёт РЕН ТВ, Исаев умер в поезде, когда возвращался из Тамбова в Москву. Около 13 часов назад на страничке политика в социальной сети появился пост, где он рассказывает, что направляется в столицу. По роковому стечению обстоятельств, пост стал последним в его жизни.



Как сообщает 5-tv.ru, по предварительной версии, у Исаева произошла остановка сердца.



О смерти Никиты Исаева в своем Facebook сообщила и его помощница, Алина Жестовская.



«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего», – написала она, добавив, что о дате и месте похорон будет сообщено позже.



Никита Исаев – политик, экономист, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики.

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