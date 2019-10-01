12:34 | 23.10.2019

Известной российской телеведущей Елене Малышевой пришлось вызвать скорую помощь из-за скачка давления. Она написала в своем Instagram, что у нее в первый раз в жизни случился гипертонический криз. Кроме того, Малышева опубликовала видеозапись, сделанную в машине скорой помощи. Телеведущую доставили в Боткинскую больницу.

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