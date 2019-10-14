Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит лечение

15:25 | 15.10.2019

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение. Пост с этой информацией появился в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram. Как сообщил РБК директор актрисы Стас Христов, аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk действительно ведут родственники Анастасии Заворотнюк.



Кроме того, в посте сообщается, что актриса никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.



Как напоминает lenta.ru, зимой 48-летней звезде диагностировали рак мозга. 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в клинику в крайне тяжелом состоянии.

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