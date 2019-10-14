Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Россия и мир


Главная

15:25 | 15.10.2019

Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит лечение

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение. Пост с этой информацией появился в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram. Как сообщил РБК директор актрисы Стас Христов, аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk действительно ведут родственники Анастасии Заворотнюк.

Кроме того, в посте сообщается, что актриса никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.

Как напоминает lenta.ru, зимой 48-летней звезде диагностировали рак мозга. 13 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в клинику в крайне тяжелом состоянии.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:56 | 15.10.2019
В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»

16:27 | 15.10.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев

16:08 | 15.10.2019
На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход

15:55 | 15.10.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по программе «Старшее поколение»

15:43 | 15.10.2019
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве

15:41 | 15.10.2019
Крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге стал «Мета-cупрематическим»

15:13 | 15.10.2019
В Екатеринбурге в пять раз повышается тариф за использование опор контактной сети

15:06 | 15.10.2019
В Кушве сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность игорного клуба

14:43 | 15.10.2019
В Екатеринбурге планируется создание нового музыкального фестиваля

14:17 | 15.10.2019
В Свердловской области планируется «Большой этнографический диктант»

13:56 | 15.10.2019
Конституционные права первого вице-мэра Екатеринбурга были нарушены

13:36 | 15.10.2019
В рамках нацпроекта в Перми отремонтирован выезд с микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов

13:28 | 15.10.2019
По неофициальным данным, пропавшая екатеринбурженка найдена мертвой

12:59 | 15.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие движения на Эльмаше

12:43 | 15.10.2019
Департамент транспорта администрации Перми представил перевозчикам проект нового контракта

12:32 | 15.10.2019
Активистку штаба Навального в Екатеринбурге отпустили после допроса

12:11 | 15.10.2019
В Екатеринбурге число пунктов самовывоза посылок возрастёт до 197 точек

11:57 | 15.10.2019
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»

11:49 | 15.10.2019
Фестиваль «П Р О С В Е Т» собрал более 20 тысяч зрителей в Перми и Кунгуре

11:42 | 15.10.2019
Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток

11:41 | 15.10.2019
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Казани

11:33 | 15.10.2019
В Перми пройдет конкурс «Первоклассник года-2019»

11:10 | 15.10.2019
Задержаны трое подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

10:59 | 15.10.2019
«По привычке проголосовали за Единую Россию»: Ургант – об опросе в Екатеринбурге

10:29 | 15.10.2019
В Екатеринбурге Subaru наехал на Kia, сбил пешехода и врезался в дерево

09:58 | 15.10.2019
К активистам екатеринбургского штаба Навального пришли полицейские

09:34 | 15.10.2019
59 проектов Свердловской области получат президентские гранты

09:07 | 15.10.2019
У пропавшей екатеринбурженки Ксении Каторгиной заработал телефон

14.10.2019

21:41 | 14.10.2019
В Сухом Логу будут судить мужчину, убившего питомцев своей супруги

21:02 | 14.10.2019
У следователей появились подозреваемые по делу о пропаже Ксении Каторгиной

20:36 | 14.10.2019
В Свердловской области вынесли приговор мужчине, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии опьянения

20:24 | 14.10.2019
В Екарту по просьбе родителей школьников и студентов могут вернуть метро

20:23 | 14.10.2019
В Перми автомобиль сбил группу школьников

19:36 | 14.10.2019
В Екатеринбурге стартовала ежегодная спартакиада народов Среднего Урала

19:08 | 14.10.2019
В Кольцово совершил аварийную посадку грузовой самолет Ил-76

18:47 | 14.10.2019
В Нижнем Тагиле ликвидировали 5 несанкционированных свалок





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 