Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

16:01 | 11.10.2019

Политик Алексей Навальный рассказал о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру. Речь идет о квартире в Марьино площадью 78,5 квадратных метра. Отметим, что это единственный существенный объект имущества политика.



Как отмечает «Эхо Москвы», прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать квартиру в качестве обеспечительной меры по иску почти на 5 миллионов рублей из-за летних протестных акций. По мнению силовиков, из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, из-за чего на оплату их труда понадобились дополнительные деньги.

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