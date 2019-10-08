Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр иностранных агентов

15:15 | 9.10.2019

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список НКО-иноагентов. В ведомстве заявили, что факт соответствия ФБК признакам организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проверки, проведенной главным управлением Минюста по Москве. Что конкретно выяснили чиновники министерство не сообщает.



Как передает «Эхо Москвы», в самом Фонде борьбы с коррупцией это рассматривают как очередную попытку давления на общественную организацию. Как сказал руководитель ФБК Иван Жданов: «Никакого финансирования из-за рубежа нет и быть не может».



Напомним, фонд был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году. За прошедшие годы ФБК выпустил целый ряд расследований о высокопоставленных российских чиновниках, среди которых Медведев, Золотов и Песков.

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