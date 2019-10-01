Власти Китая заблокировали сериал «Южный парк» за эпизод про цензуру

13:39 | 8.10.2019

Все эпизоды американского мультсериала «Южный парк» заблокировали в КНР после выхода серии, в которой была высмеяна цензура в китайском интернете. Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется Band in China («Банда в Китае»). В ней высмеиваются отношения Голливуда и китайских властей. В серии производители фильмов вынуждены изменять свой продукт, чтобы обойти китайскую цензуру.



Напомним, в Китае заблокированы сайт телеканала HBO, «Википедия», Google, Facebook, а также изображения Винни-Пуха, так как тот похож на главу китайской компартии ‎Си Цзиньпина.

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