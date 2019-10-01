Владимир Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

13:17 | 2.10.2019

Как сообщила пресс-служба украинского президента, Владимир Зеленский в Киеве встретился с голливудским актером Томом Крузом. 30 сентября президент принял знаменитого артиста у себя в офисе.



Том Круз рассказал Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок нового фильма с своим участием.



Зеленский, в свою очередь, сообщил актеру о том, что Рада недавно приняла закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. По словам президента Украины, это поспособствует развитию киноиндустрии в стране. «Уверен, что эта миссия — выполнима», - написал в Facebook после встречи Зеленский.

© «Вечерние ведомости»