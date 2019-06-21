«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

10:27 | 1.10.2019

Украинские СМИ сообщили, что обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке программе «Светская жизнь». Из-за решения девушки ее интервью не вышло эфир программы.



После этого 24-летняя девушка объяснила в Instagram, что предпочитает излагать свои мысли на любом языке, в частности, на русском. «Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?» — написала модель в соцсети, передает iz.ru.



При этом она опровергла сообщения о своем отказе общаться на украинском языке. «Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в Интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке», — заявила «Мисс Украина».

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