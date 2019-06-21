Певец Сергей Лазарев признался, что больше года назад стал отцом во второй раз

17:20 | 30.09.2019

Сергей Лазарев сделал сенсационное признание в эфире шоу «Секрет на миллион», рассказав о том, что больше года назад стал отцом во второй раз. Артист также выложил первое фото с годовалой Анной и ее старшим братом Никитой в Инстаграм.



Певец отметил, что из друзей о рождении девочки знает только его бывший партнер по музыкальному проекту Влад Топалов. Лазарев уточнил, что Никита и Аня являются полноценными родственниками, так как у них одни родители. Несмотря на то, что детей выносили разные суррогатные матери, биоматериал принадлежал одной и той же женщине. Имя биологической матери детей исполнитель называть отказался, но отметил, что он щедро отблагодарил женщину за такую помощь, передает starhit.ru.

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