Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к году условно

16:20 | 30.09.2019

Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе акции протеста в Москве, передает russian.rt.com. Защита просила суд отменить приговор и оправдать Устинова.



Как напоминает lenta.ru, 23-летнего актера приговорили к 3,5 годам колонии за участие в митинге 3 августа, на котором он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге 20 сентября Павла Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.



Как напоминает РБК, суд первой инстанции отказался рассмотреть видеозапись задержания Устинова, предоставленную его защитой. На видео Устинов в момент задержания стоит у метро «Тверская» и смотрит в телефон. На видеозаписи актер не сопротивляется и не бьет силовиков.

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